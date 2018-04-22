"دبي الإسلامي": رفع رأسمال عبر إصدار 1647 مليون سهم جديد‎

أعلن بنك " #دبي_الإسلامي " تفاصيل إضافية لزيادة رأس المال من 4942.19 مليون درهم إلى 6589.58 مليون درهم.

وسيتم إصدار 1647 مليون سهم جديد بسعر 3.11 درهم، وتم تحديد موعد الاكتتاب في أسهم الجديدة يوم 23 مايو 2018 ، على أن يكون تاريخ إغلاق الاكتتاب في 6 يونيو 2018.

وكانت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي قد وافقت في 22 فبراير الفائت، على زيادة رأسماله بنسبة 33% كحد أقصى.

وسيصبح رأسمال البنك بعد إتمام الزيادة 6.5 مليار درهم.

وستتم عملية رفع رأس المال عبر طرح أسهم جديدة على المساهمين بقيمة اسمية تبلغ درهما واحدا للسهم مع علاوة إصدار بخصم عن سعر السهم الحالي في السوق.

وسيكون لكل مساهم حق أولوية بمعدل سهم واحد جديد لكل 3 أسهم مملوكة.

كما تم تفويض مجلس الإدارة لإصدار أي صكوك غير قابلة للتحويل في حدود 5 مليارات دولار .