ارتفاع أرباح "أبوظبي الإسلامي" 2% لـ 590 مليون درهم

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB، المدرج بسوق أبوظبي المالي، أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 590.4 مليون درهم، تعادل نحو 160.703 مليون دولار.

وبلغت نسبة الزيادة في الأرباح الفصلية، 2.2% مقارنةً مع 577.5 مليون درهم (157.2 مليون دولار) في الربع الأول من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المصرف، تراجعا في إجمالي الإيرادات بنسبة 0.7% على أساس سنوي، لتسجل 1.36 مليار درهم.

وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 8.8% لتصل إلى 149.9 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وتراجعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 8.8% إلى 149.9 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018 مقارنة مع 164.4 مليون درهم في الربع الأول من العام 2017.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي حقق 2.3 مليار درهم أرباحا صافية خلال العام 2017 بنمو نسبته 17.7% مقارنة بالسنة المالية 2016.