ارتفاع أرباح "بنك المشرق" الفصلية 10% لـ598 مليون درهم

ارتفعت أرباح "#بنك_المشرق"، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، بنحو 10% إلى 598.2 مليون درهم (3.37 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بـ546.2 مليون درهم في الربع المماثل من العام الماضي.



وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 4 % لتصل إلى 1517.8 مليون درهم مقابل 1459.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2017، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 3%، بالإضافة إلى انخفاض ضريبة الدخل الخارجية بنسبة 41%.

وكانت أرباح بنك "المشرق" قد ارتفعت إلى 2052.3 مليون درهم (11.56 درهم/للسهم) بنهاية عام 2017 على أساس سنوي، مقارنة بـ1926.4 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2016.