البنك المركزي الإيراني يحظر التعامل بالعملات المشفرة

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الرسمية إن البنك المركزي الإيراني حظر على البنوك في البلاد التعامل بالعملات المشفرة، بما فيها البتكوين، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال في الوقت الذي تسعى فيه إيران لإنهاء أزمة العملة.

ونقلت الوكالة عن تعميم أصدره البنك المركزي استنادا إلى حظر للعملات المشفرة أقرته الهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال بإيران في ديسمبر "على البنوك والمؤسسات الائتمانية وشركات الصرافة تجنب أي بيع أو شراء لهذه العملات أو اتخاذ أي إجراء لدعمها".

وفي وقت سابق هذا الشهر، وحدت إيران رسميا بين سعر صرف عملتها الرسمي وسعره في السوق المفتوحة وحظرت صرف العملة خارج البنوك، بعدما هبطت عملتها الريال إلى أدنى مستوى على الإطلاق بفعل مخاوف من احتمال عودة العقوبات.

ومن المقرر أن يبت الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحلول 12 مايو أيار فيما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران، الأمر الذي سيوجه ضربة للاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى.

