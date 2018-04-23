"الأهلي المتحد" يستحوذ على 7.28% من أسهم "الجزيرة" بـ173 مليون دولار

قال البنك الأهلي المتحد، إنه استحوذه على حصة أقلية بـ7.28% من أسهم بنك الجزيرة السعودي، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليون دولار.

وقال البنك في بيان على موقع بورصة الكويت، إن العملية جاءت في إطار زيادة رأسمال بنك الجزيرة التي استكملت في أبريل نيسان الجاري.

ولفت الأهلي المتحد البحريني، إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون لهذا الاستثمار أي تأثير جوهري على المركز المالي للبنك.

وكانت هيئة السوق المالية في #السعودية قد وافقت على طلب بنك الجزيرة زيادة رأسماله بحوالي 60% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 3 مليارات ريال، ليبلغ رأسمال البنك بعد إتمام عملية الزيادة 8.2 مليار ريال.

وطرح البنك 300 مليون سهم بسعر 10 ريالات (2.7 دولار) للسهم، لزيادة رأسماله من 5.2 مليار ريال (1.39 مليار دولار) إلى 8.2 مليار ريال (2.19 مليار دولار).