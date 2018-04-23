"ساما" تتجه للحد من فائض السيولة في البنوك لحماية الريال

قال محافظ #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي أحمد الخليفي إن ساما تعتزم الحد من فائض السيولة في النظام المصرفي، وذلك للحفاظ على تنافسية الريال السعودي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وأكّد الخليفي، في مقابلة مع بلومبيرغ ، أنه لن يتم تمديد آجال بعض #ودائع_ساما لدى البنوك التجارية والتي يحين موعد استحقاقها قريبا بعد أن تم إيداعها عام 2016.

ومن شأن هذه الخطوة التحكم بمستويات السيولة لدى البنوك، الأمر الذي من شأنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بين البنوك المعروف بـ" #السايبور ".

وذلك دون القيام برفع سعر فائدة الريبو العكسي، أي دون زيادة تكلفة الإقراض والتي تؤثر سلبا على مناخ الأعمال في الاقتصاد السعودي.