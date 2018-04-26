ارتفاع أرباح مصرف الإنماء 38% إلى 582 مليون ريال

حقق #مصرف_الإنماء أرباحاً فصلية أفضل من التوقعات ليحقق نموا بـ38% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتبلغ 582 مليون ريال.



وجاء ارتفاع الأرباح نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10% بدعم من ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من #رسوم_الخدمات_المصرفية وأرباح الأسهم وأرباح تبادل العملات.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8% نتيجة انخفاض مخصصات تراجع قيمة التمويل والاستثمار، وانخفاض مصاريف الاستهلاك، في حين ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية.