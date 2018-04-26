الخسائر "القانونية" تفسد نتائج "باركليز" للربع الأول

ساعد تحسن دخل وحدة بنك الاستثمار في تحقيق نتائج أفضل من المتوقع لـ #باركليز في الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ صافي الربح قبل الضرائب 1.7 مليار جنيه استرليني (2.4 مليار دولار)، بحسب ما أعلن اليوم الخميس، لكن تكاليف الغرامات والتقاضي في مخالفات سابقة أدت إلى خسارة قانونية.

وتكبد "باركليز" 1.4 مليار استرليني في تسويته مع وزارة العدل الأميركية بشأن بيع أوراق مالية معززة برهون عقارية فاسدة قبيل #الأزمة_المالية التي اندلعت في 2007، و400 مليون استرليني أخرى لتغطية مطالبات فيما يخص التضليل في بيع منتجات للتأمين على المدفوعات في بريطانيا.

وجاءت الأرباح الأساسية أفضل من متوسط تقديرات المحللين البالغ 1.63 مليار استرليني.

وأعلن البنك تراجع نسبة رأس المال المساهم به من المستوى الأول، وهو مؤشر ذائع للقوة المالية، إلى 12.7% من 13.3% في فبراير، مع تأثر الاحتياطيات بالغرامة الأميركية.

وحققت وحدة "باركليز" الدولية، التي تضم بنك الاستثمار الواقع تحت ضغوط، 1.4 مليار استرليني ربحاً قبل خصم تكاليف التقاضي، بينما كان متوسط توقعات المحللين لا يزيد عن 1.1 مليار.

