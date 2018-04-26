المركزي الأوروبي يثبت الفائدة عند مستويات منخفضة

أعاد #البنك_المركزي_الأوروبي اليوم الخميس، التأكيد على سياسة #التيسير_النقدي البالغ التي يتبعها، متعهداً بإبقاء #أسعار_الفائدة مستقرة لما بعد انتهاء مشتريات السندات التي قال إنه سيمددها إذا اقتضت الضرورة.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة، وأكد استمرار #التيسير_الكمي عبر شراء السندات بقيمة 30 مليار يورو (36.5 مليار دولار) شهرياً، حتى نهاية سبتمبر على الأقل، أو لحين حدوث تعديل مستدام في مسار التضخم.

وفي ضوء نمو اقتصاد منطقة اليورو للربع العشرين على التوالي، يناقش صناع السياسات الآن سبل وتوقيت كبح التحفيز، على أمل أن يرفع نمو سريع وخالق لفرص العمل التضخم في نهاية المطاف ليعود إلى المستوى المستهدف قرب 2%.

لكن بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في الفترة الأخيرة، وقراءات تضخم هزيلة هذا العام تنبئ بأن البنك سيتخذ نهجا تدريجياً في وقف التحفيز، مما يزيد مخاطر أن يتوخى الحذر أكثر من اللازم ويسحب الدعم ببطء بالغ.

وقرر البنك المركزي اليوم إبقاء سعر فائدة ودائع البنوك لأجل ليلة، وهو أداة الفائدة الرئيسية حالياً، عند -0.40%.

وظل سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند 0%، وبقي سعر الإقراض الحدي - وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة - عند 0.25%.