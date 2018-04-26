9 مليارات ريال حجم إكتتاب مصرف الإنماء بإصدارات السعودية

قال عبدالمحسن الفارس، الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن اكتتابات #مصرف_الإنماء في إصدارات الحكومة السعودية تقف عند 9 مليارات ريال.

وأكد على ضرورة تخفيض قيمة وحدات الصكوك المدرجة إلى 1000ريال لتسهيل تداولها.

إلى ذلك، حقق #مصرف_الإنماء أرباحاً فصلية أفضل من التوقعات ليحقق نموا بـ38% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتبلغ 582 مليون ريال.

وجاء ارتفاع الأرباح نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10% بدعم من ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من #رسوم_الخدمات_المصرفية وأرباح الأسهم وأرباح تبادل العملات.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8% نتيجة انخفاض مخصصات تراجع قيمة التمويل والاستثمار، وانخفاض مصاريف الاستهلاك، في حين ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية.