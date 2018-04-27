رويال بنك أوف سكوتلند يحقق أرباحاً فصلية بـ1.1 مليار دولار

حقق #رويال_بنك_أوف_سكوتلند (آر.بي.إس) البريطاني ربحا قبل #خصم_الضرائب فاق التوقعات بكثير وبلغ 792 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 1.10 مليار دولار في نتائج الربع الأول المعلنة اليوم الجمعة مع تراجع مخصصات القروض المتعثرة وتكاليف إعادة الهيكلة.



وكان محللون توقعوا أن يحقق البنك ربحا قبل خصم الضرائب بقيمة 319 مليون استرليني. وعاد البنك لتحقيق أرباح سنوية للمرة الأولى في عشر سنوات العام الماضي.



وحتى بعد أن قضى عشر سنوات في عملية إصلاح أنشطته بعد الأزمة المالية، لم يعد آر.بي.إس إلى الآن بالكامل لحالته الطبيعية.



ومن المتوقع أن تدفع غرامة قائمة بمليارات الجنيهات الإسترلينية فرضتها وزارة العدل الأميركية البنك مجددا صوب تسجيل خسائر في نتائجه السنوية هذا العام.



وانخفضت تكاليف إعادة الهيكلة في الربع الأول إلى 209 ملايين استرليني من 509 ملايين في الفترة ذاتها قبل عام.