مستشار إردوغان: تشديد السياسة النقدية كاف

قال أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة إن تشديد البنك المركزي سياسته النقدية هذا الأسبوع كان كافيا مضيفا أن على الحكومة إن تخفض ضريبة الاستهلاك الخاص، وفقا لوكالة "رويترز".

ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأربعة المستخدمة في تحديد سياسته النقدية بأكثر من المتوقع حيث بلغت الزيادة 75 نقطة أساس أمس الأربعاء.

ورفع البنك نافذة السيولة المتأخرة إلى 13.50% من 12.75%. وأبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند 8%.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 7.25%.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا بإصرار في وقت سابق، البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة، إلا أنه لم ينجح في إقناعه.

وتعثرت جهود البنك المركزي للسيطرة على تضخم في خانة العشرات بسبب موجة بيع حادة لليرة التركية التي شهدت سلسلة من الانخفاضات لمستويات متدنية قياسية في العام الحالي.