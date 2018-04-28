بنوك الصين الكبرى تسجل أعلى نمو للأرباح الفصلية

سجلت بنوك الصين الخمسة الكبرى المملوكة للدولة أسرع نمو في 4 سنوات للأرباح الصافية للربع الأول، في حين ظلت نسبة ديونها الرديئة مستقرة.

وتشهد بنوك الصين الكبرى انتعاشاً مع تحقيق نمو أسرع للأرباح وارتفاع صافي هوامش الفائدة بعد سنوات من الزيادات في الديون الرديئة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال البنك الزراعي الصيني يوم الجمعة إن أرباحه الصافية ارتفعت 5.43 بالمئة في الربع الأول، بينما قال البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر مصرف في البلاد، إن أرباحه الصافية نمت 4 بالمئة في الفترة نفسها.

وسجل بنك الاتصالات زيادة قدرها 4 بالمئة في أرباحه الصافية للربع الأول، بينما صعدت أرباح بنك الصين 5 بالمئة.

وتمثل النتائج أسرع نمو لأرباح الربع الأول في أربع سنوات للبنوك الأربعة.

وقال بنك التعمير الصيني يوم الخميس إن أرباحه الصافية سجلت أيضاً أسرع نمو للربع الأول في أربع سنوات.

وسجلت نسبة القروض الرديئة في البنك التجاري الصيني والبنك الزراعي وبنك الصين تراجعاً طفيفا في الربع الأول، بينما استقرت في بنك التعمير وبنك الاتصالات.