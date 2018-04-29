ارتفاع أرباح بنك "البلاد" الفصلية 12% لـ256 مليون ريال

ارتفعت أرباح #بنك_البلاد ، إلى 256.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 11.6%، مقارنة بـ229.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجع البنك، في بيان نشر على موقع "تداول"، سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 14.5%، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، بالإضافة إلى الارتفاع في صافي مكاسب للاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح وصافي دخل وأتعاب العمولات، وقابلها انخفاض مكاسب تحويل عملات أجنبية.



من جانب آخر فقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 15% وذلك نتيجة للارتفاع في مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى، بالإضافة إلى مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الإيجارات، وقابلها انخفاض في الاستهلاكات ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وبلغ إجمالي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م 596 مليون ريال، مقابل 482 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 23.8%.