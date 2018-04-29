الناهض: 3.5% نمو محفظة التمويل لدى بيت التمويل الكويتي

قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" في مقابلة مع "العربية" إن محفظة التمويل لدى المجموعة نمت بنسبة 3.5%.

وأضاف أن نسبة الديون المتعثرة للمجموعة استقرت عند مستوى 2.77 % بإنحراف طفيف عن نهاية عام 2017، كما بلغت نسبة تغطية الديون 289% "لبيتك – الكويت" و 169% للمجموعة وذلك للربع الأول لعام 2018.

وعن المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الاول، أشار الناهض الى انها بلغت للمجموعة 47.6 مليون دينار، وهي تشمل مخصصات التمويل والاستثمار والمخصصات الأخرى، فيما بلغ اجمالي رصيد المخصصات للمجموعة 716 مليون دينار بنهاية الربع الأول 2018.

وكشف عن خطط يتوقع "بيتك" تنفيذها السنة الحالية، تشمل تخارجات من عقارات واستثمارات في آسيا، وتحديدا في ماليزيا خلال الربعين المقبلين.

وبسؤاله عن محفظة العقار الضخمة لدى البنك داخل الكويت، قال الناهض، إن تراجع قيمة العقارات جرى تعويضه عبر إعادة تقييم بعض العقود الإيجارية، كما أن الأسعار بدأت تشهد استقرارا وتحسنا بعد مرحلة من التراجع.

ونمت أرباح بيت التمويل الكويتي خلال الربع الأول من هذا العام بنحو 14% إلى نحو 44 مليون دينار. وتتجاوز الأرباح توقعات المحللين البالغة 42 مليون دينار.

ويأتي هذا النمو في الأرباح بدعم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية بـ12% إلى نحو 190 مليون دينار.

ورغم مرور شهر على انتهاء الربع الأول من هذه السنة، إلا أن أغلبية الشركات والبنوك الكويتية لم تفصح عن نتائجها المالية للربع الأول حتى الآن. ومازال هناك أسبوعان لانتهاء المهلة القانونية للإفصاح.

من ناحية أخرى، ثبتت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل لبيت التمويل الكويتي عند الدرجة A-/A-2.

وقالت "ستاندرد أند بورز" إنها ستغير النظرة المستقرة لتصنيفات البنك خلال فترة 12 إلى 24 شهراً المقبلة، إذا لاحظت استقراراً في البيئة التشغيلية للبنك، في حين يحافظ الوضع المالي للبنك على استقراره.