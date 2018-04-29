نمو أرباح "أبوظبي الأول" 2% لـ 3 مليارات درهم

ارتفعت أرباح بنك أبوظبي الأول في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2% لتصل إلى 3 مليارات درهم (817 مليون دولار).

وجاءت النتائج الفصلية أفضل من متوسط توقعات المحللين البالغ 2.78 مليار درهم.

وقال أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، في بيان صحافي، إن ارتفاع أرباح الربع الأول جاء مدعوما بزيادة الرسوم والعمولات وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وتأتي الأرباح الفصلية في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس مقارنة مع 2.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكان سيكو البحرين والمجموعة المالية هيرميس توقعا أن تبلغ أرباح البنك في الربع الأول 2.9 مليار درهم و2.8 مليار درهم على الترتيب.