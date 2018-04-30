"بنك الجزيرة": تعويضات لغير المكتتبين بالأسهم الجديدة

أعلن #بنك_الجزيرة عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم وذلك وفقا للتالي:

1.سيتم توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي كسور الأسهم في موعد أقصاه اليوم تاريخ 1493/08/14 هـ الموافق 2018/03/04 م.

2.إجمالي المبلغ الذي سيُوزع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي كسور الأسهم هو (37,610,957.50) ريال سعودي.

3.سيقوم بنك الجزيرة بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع بنك الجزيرة.