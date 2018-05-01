أعلى مستوى للفائدة بين البنوك السعودية منذ 9 سنوات 

ارتفع المعدل المستخدم في أسعار #الاقتراض بين #البنوك_السعودية #سايبور إلى المستوى الأعلى له منذ 9 سنوات، بعد أن بلغ سعر فائدة الإقراض لمدة 3 أشهر اليوم 2.386% وهو أعلى بنقطتي أساس فوق سعر الليبور لمعدل الفائدة بين البنوك في لندن، وفق بيانات بلومبيرغ.

ومن شأن تفوق سعر الفائدة السعودي بين #البنوك #سايبور حماية السيولة على العملة المحلية #الريال_السعودي من ضغوط المضاربة بالعملات.

وفي العام الحالي، سبقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قرار رفع الفائدة الأميركية، ورفعت الفائدة بربع نقطة مئوية.

والريال مربوط مع الدولار الأميركي، ويقتفي أثره بما يتصل بأسعار الفائدة مثل معظم #عملات_دول_الخليج.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد، بلغ حجم إجمالي محفظة نشاط التمويل لدى البنوك في #السعودية حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي حوالي 1.393 تريليون ريال تعادل نحو 372 مليار دولار.

وكانت بيانات #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي أظهرت ارتفاع الموجودات الأجنبية لـ "ساما" 1.2% مقارنة مع فبراير الماضي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال.

وسجل #إقراض_البنوك إلى القطاع الخاص نموا بنحو 0.5% إلى 1.4 تريليون ريال.

وتراجعت موجودات "ساما" على أساس سنوي، بتأثير من تراجع استثماراتها في الأوراق المالية بالخارج بنحو 7.5% إلى 1.211 تريليون ريال، علماً بأنها تمثل63.4% من إجمالي الموجودات في مارس.

وفي المقابل، ارتفعت ودائع "ساما" لدى البنوك بالخارج 11%، إلى 392.4 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس من 2017.