تضاعف أرباح بنك "وربة" الفصلية مرتين إلى 3 ملايين دينار

تضاعفت أرباح #بنك_وربة للربع الأول من العام الحالي بنحو مرتين مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى نحو 3 ملايين دينار.

وجاءت هذه الأرباح نتيجة نمو الإيرادات الإجمالية، التي تحققت بفضل الأداء القوي لجميع وحدات الأعمال، حيث بلغت 18.771 مليون دينار بارتفاع 54% مقارنة بالربع الأول من 2017، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 40% بلغت 10.880 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من 2018 مقابل 7.748 مليون في الفترة ذاتها من 2017.

وارتفع إجمالي أصول البنك بفضل استراتيجيته التوسعية في السوق المحلي والإقليمي والاستثمار في أصول عالية الجودة وقليلة المخاطر حيث بلغت قيمتها 1.835 مليار دينار.

في حين شهدت المحفظة التمويلية نمواً ملحوظاً وسجلت 1.361 مليار بزيادة 40% عن الربع الأول من 2017، وكنتيجة لجودة المحفظة التمويلية بلغت نسبة التمويل المتعثر في البنك 1.62% كما في نهاية الربع الأول من 2018.