أرباح "مصرف الراجحي" 2.4 مليار ريال والسهم يهبط 1.8%

ارتفعت أرباح #مصرف_الراجحي، الذي يعد ثاني أكبر البنوك من حيث #الموجودات إلى 2383 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 بأكثر من 7 % إلى 2.4 مليار ريال، مقارنة بأرباح 2221 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وجاءت الأرباح قريبة من متوسط التوقعات البالغة 2.45 مليار ريال.

ويعد هذا الفصل التاسع على التوالي الذي يحقق فيه مصرف الراجحي نمواً في أرباحه.

وشهد سهم الراجحي تراجعا قويا في تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.80%، إلى مستوى 82.50 ريالا.

وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي إلى #ارتفاع_دخل_العمليات بالإضافة إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة. في المقابل، ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بسبب ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان بالإضافة إلى زيادة المصاريف العمومية.