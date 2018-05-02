ارتفاع أرباح "السعودي الفرنسي" الفصلية لـ1.11 مليار ريال

ارتفعت أرباح #البنك_السعودي_الفرنسي بنسبة 0.7% إلى 1.11 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بـ1.1 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.77%. ويعود هذا الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ومكاسب بيع حصة من شركة زميلة، وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في كل من مكاسب الأدوات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خلال الأباح والخسائر ودخل الأتعاب والعمولات ودخل الصرف الأجنبي ودخل العمليات الأخرى ومكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة بالإضافة إلى دخل المتاجرة.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.91% نتيجة الزيادة في مخصص خسائر الائتمان ومصاريف العمليات الأخرى والمصاريف الإدارية والعمومية الأخرى والاستهلاك والإطفاء، وقوبل ذلك بعكس مخصص خسائر الموجودات المالية الأخرى وانخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين ومصاريف الإيجار والمباني.