ارتفاع أرباح "NCB" بـ11% لـ2.9 مليار ريال بالربع الأول

ارتفعت أرباح " #الأهلي_التجاري "، والذي يعتبر أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات إلى 2.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 11% مقارنة بـ2.7 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات الذي قابله جزئيا انخفاض في دخل العمليات.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 17%، ويعزى ذلك لانخفاض في مخصص خسائر التمويل واستهلاك/إطفاء ممتلكات ومعدات وانخفاض المصروفات العمومية و الإدارية الأخرى، فيما ارتفع جزئياً مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات ورواتب ومصاريف الموظفين.

قابل ذلك انخفاض في إجمالي دخل العمليات بسبب الانخفاض من دخل الاستثمارات، في حين ارتفع دخل من رسوم الخدمات المصرفية وصافي دخل العمولات الخاصة.