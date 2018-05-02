"سيتي غروب" يتطلع لرخصة مصرفية كاملة بالسعودية

قال جيمس فوريس رئيس #سيتي_غروب والمدير التنفيذي لمجموعة عملاء المؤسسات لدى البنك يوم الأربعاء إن #البنك يدرس السعي للحصول على #رخصة_مصرفية كاملة في السعودية.

وقال فوريس خلال مؤتمر في الرياض "ندرس ما إذا كان ينبغي لنا توسعة أنشطتنا هنا بالحصول على رخصة مصرفية كاملة".

وفي يناير كانون الثاني، نال البنك الأميركي الموافقة الرسمية من هيئة السوق المالية السعودية على البدء في مزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية.

وحصل أكثر من 10بنوك أجنبية على تراخيص لفتح فروع في السعودية في إطار المنافسة على الأعمال الناتجة عن إصلاحات طموحة ترمي إلى تقليص اعتماد اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على الخام.

وخرج سيتي غروب من السعودية في عام 2004 بعد 5 عقود من العمل هناك عندما باع حصته البالغة 20% في مجموعة سامبا المالية.

لكن في عام 2015 حصل البنك على تصريح من الجهات التنظيمية للاستثمار مباشرة في البورصة المحلية ليخطو أولى خطواته في طريق العودة للمملكة.

ويسعى البنك للفوز بدور في الطرح العام الأولي المزمع لشركة #أرامكو_السعودية الذي قد تباع فيه حصة تصل إلى 5% من شركة النفط الحكومية العملاقة وربما يجعلها أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية.

وكان سيتي غروب أحد البنوك التي ساهمت في ترتيب إصدار سندات دولارية للسعودية قيمتها 11 مليار دولار في الشهر الماضي.