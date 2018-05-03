احتياطي مصر يقفز 131% لـ 44 مليار دولار منذ التعويم

قفز احتياطي #مصر من النقد الأجنبي بنسب قياسية تفوق 131%، منذ صدور قرار #تعويم_الجنيه وتحرير سوق الصرف في بداية نوفمبر من العام 2016.

وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 42.611 مليار في مارس، بنسبة زيادة شهرية تقدر بنحو 3.35%.

ومنذ صدور قرار التعويم وحتى نهاية الشهر الماضي زادت احتياطيات البلاد بنسبة 131%، تعادل أكثر من 25 مليار دولار، بعدما قفز إجمالي الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري من 19 مليار دولار قبل قرار التعويم إلى نحو 44.03 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي.

وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 1.419 مليون دولار خلال شهر إبريل.

وطرحت وزارة المالية المصرية سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب. فيما قفز الدين الخارجي للبلاد إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وكانت احتياطيات مصر عند حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.