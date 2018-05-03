الاحتياطي الفدرالي يثبت الفائدة... لكن ماذا حمل بيانه من إشارات؟

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي #أسعار_الفائدة مستقرة وعبَّر عن الثقة بأن زيادة في التضخم مؤخرا قربته من مستوى 2% الذي يستهدفه #البنك_المركزي_الأميركي ستستمر، وهو ما يجعله في مسار نحو زيادة تكاليف الاقتراض في يونيو حزيران.



وهونت اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي أيضا من شأن تباطؤ في الآونة الأخيرة في النمو الاقتصادي و#نمو_الوظائف، قائلة إن النشاط ينمو بوتيرة معتدلة وإن مكاسب الوظائف، بشكل عام، كانت قوية في الأشهر القليلة الماضية، وفقا لما نقلتة وكالة "رويترز".



وفي بيان في ختام اجتماع استمر يومين قال مجلس الاحتياطي إن #التضخم "تحرك مقتربا" من مستواه المستهدف وإنه "على أساس 12 شهرا من المتوقع أن يسير قرب المستوى الذي تستهدفه اللجنة والبالغ 2%، في الأجل المتوسط".



وقرار مجلس الاحتياطي إبقاء سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة في نطاق بين 1.50% و1.75% جرى اتخاذه بالإجماع. وكان المستثمرون قد استبعدوا زيادة أخرى في هذا الاجتماع بعد أن رفع مجلس الاحتياطي #أسعار_الفائدة في اجتماعه في مارس آذار.