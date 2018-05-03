HSBC: لم نشهد منذ سنوات خطة طموحة مثل رؤية2030

أكد سمير عساف، الرئيس التنفيذي للأنشطة المصرفية العالمية والأسواق في HSBC أن ما يميز رؤية 2030 هو وجود برامج مفصلة لتطبيقها.

وأضاف عساف خلال لقاء له مع "العربية" أن المثال الأقرب للتجربة السعودية الحالية هي الصين، عندما قامت عام 2000 بإعادة هيكلة اقتصادها.

وأشار إلى أن المنافسة مطلوبة للاستفادة من الفرص الموجودة في السوق السعودي وتطبيق الرؤية الاقتصادية المنشودة بالشكل المطلوب.

اتجاهات الأسهم والسندات



وفي ما يتعلق بسعر الدولار، توقع عساف تحسناً في سعر الدولار حتى الانتخابات النيابية الأميركية في نوفمبر، وهذا يعود إلى تحسن أسعار الفائدة في أميركا في ظل يقين المستثمرين بأن أسعار الفوائد في أوروبا واليابان ستبقى منخفضة كما هي عليه حالياً.

أمّا في سوق السندات، فرأى أن الحد الأقصى الذي ستصل له أسعار السندات لأجل 10 سنوات، سيتراوح بين 3 و3.25%، خصوصا أن السوق سيقوم بعملية تصحيح بعد وصول الاقتصادي الأميركي إلى الذروة.

وقد نرى، بحسب عساف، أسعار السندات قصيرة الأجل تتراوح بين 2.75% و3%.