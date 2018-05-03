HSBC: أكثر من 20 صفقة يجري الإعداد لها في السعودية

كشف رئيس الاستشارات الاستثمارية في "HSBC" فارس الغنام أن البنك لديه أكثر من 20 صفقة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية يجري الإعداد لها في المملكة، مضيفاً أن سنة 2018-2019 ستشهد إبرام وتنفيذ صفقات.



وقال الغنام، خلال مؤتمر للأعمال "في اتش.اس.بي.سي، لدينا أكثر من 20 صفقة يجري الإعداد لها، والآخرون لهم نصيب جيد من الصفقات على السواء".



وأضاف "أعتقد أن سنة 2018-2019 ستشهد إبراما فعليا. وسنرى نحن والآخرون الكثير من صفقات الدمج والاستحواذ".

وكان "للعربية" لقاء مع الرئيس التنفيذي للأنشطة المصرفية العالمية والأسواق في HSBC سمير عساف الذي أكد أن ما يميز رؤية 2030 هو وجود برامج مفصلة لتطبيقها.

وأضاف عساف أن المثال الأقرب للتجربة السعودية الحالية الصين، عندما قامت عام 2000 بإعادة هيكلة اقتصادها.

وأشار إلى أن المنافسة مطلوبة للاستفادة من الفرص الموجودة في السوق السعودي وتطبيق الرؤية الاقتصادية المنشودة بالشكل المطلوب.