تراجع أرباح بي.أن.بي باريبا بفعل تداولات ضعيفة

أعلن بي.أن.بي باريبا، أكبر بنوك فرنسا، تراجع صافي الأرباح الفصلية 17%، تمشيا مع التوقعات، تحت وطأة الأداء الضعيف في إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت في أوروبا.



وانخفض صافي ربح الربع الأول من العام إلى 1.57 مليار يورو، ما يعادل 1.9 مليار دولار تماشيا مع تقديرات المحللين البالغة 1.55 مليار يورو، وفقاً لاستطاع أجرته رويترز لآراء خمسة منهم.



ونزلت الإيرادات 4.4% إلى 10.8 مليار يورو مقارنة مع 11.04 مليار توقعها المحللون. وتراجعت إيرادات وحدة الأنشطة المصرفية للشركات والمؤسسات 9.8%.



وقال جان لوران بوناف الرئيس التنفيذي للبنك في بيان "حتى إذا كان سياق السوق باهتاً في أوروبا مقارنة مع الربع الأول من 2018 فإن النتائج تتفق مع مسار خطة 2020 وتحقيق أهدافها".