تراجع مفاجئ بأرباح HSBC بـ4% إلى 4.76 مليار دولار

كشف بنك أتش.أس.بي.سي، اليوم الجمعة، عن تراجع مفاجئ بلغ 4% في أرباح الربع الأول من العام قبل الضرائب، وهو ما جاء دون التقديرات وأعلن البنك عن خطط للبدء في إعادة شراء جديدة للأسهم، بما يصل إلى ملياري دولار.



وقال أكبر بنك أوروبي من حيث الأول "في ضوء فرص النمو التي نلحظها حالياً فإننا نتوقع أن تكون هذه هي إعادة شراء الأسهم الوحيدة التي نعلنها في 2018".



وبلغت أرباح البنك قبل الضرائب 4.76 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس، مقارنة مع 4.96 مليار دولار قبل عام. وجاءت أرباح أحدث ربع دون متوسط تقديرات محللين جمعها البنك نفسه وكانت عند 5.76 مليار دولار.