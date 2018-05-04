نمو أرباح "سوسيتيه جنرال" الفصلية 13.8% إلى مليار دولار

أعلن سوسيتيه جنرال عن صافي ربح فصلي يفوق التوقعات وسط تغييرات في الإدارة العليا تحدث في أثناء "مناقشات نشطة" مع السلطات الأميركية بشأن مسائل تقاض.



وقال سوسيتيه جنرال اليوم الجمعة إن صافي ربح الربع الأول من العام زاد 13.8% إلى 850 مليون يورو، ما يعادل مليار دولار وهو ما فاق تقديرات بلغت 821 مليون يورو في استطلاع أجرته رويترز لآراء خمسة محللين.



لكن الإيرادات انخفضت 2.8% إلى 6.29 مليار يورو مقارنة مع 6.48 مليار يورو توقعها المحللون. وكانت الأنشطة المصرفية التجارية والاستثمارية نقطة ضعف حيث تراجعت إيراداتها 13.4% وهبط صافي الربح 56.9% بفعل "تأثير سلبي قوي من أسعار الصرف".



وارتفع اليورو 2.5% في الربع الأول من العام الحالي وزادت قيمة العملة الموحدة مقابل الدولار في نهاية الربع 16% مقارنة مع نهاية الربع الأول من 2017.



ومضت إيرادات الأنشطة المصرفية للأفراد في فرنسا صوب الاستقرار حيث انخفضت 0.7% فقط على مدى الفترة.