الدولار يشكل 46% من احتياطي المركزي الروسي

قال البنك المركزي الروسي إن حصة أصوله الأجنبية بالدولار الأميركي زادت إلى 45.8 في المئة بحلول أول يناير كانون الثاني 2018، من 40.4 بالمئة قبل عام.

وأضاف أن حصة أصوله الأجنبية باليورو تراجعت إلى 21.7 في المئة من 32.2 في المئة في أول يناير كانون الثاني 2017.

وفي الأول من يناير كانون الثاني 2018 كان الذهب يشكل 17.3 بالمئة من أصول البنك المركزي الروسي في حين بلغت حصة الجنيه الإسترليني 8.3 بالمئة. وشكلت عملات أخرى 7 بالمئة.

وفي نهاية عام 2017 بلغت القيمة الإجمالية لأصول البنك المركزي من العملات الأجنبية والذهب 437.8 مليار دولار.

وعلى مدار العام الماضي زاد المركزي الروسي احتياطياته من الذهب بمقدار 220 طنا ليصل حجمها الإجمالي إلى 1808 أطنان بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الأول 2017.