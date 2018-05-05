تراجع القروض الشخصية من بنوك السعودية لـ 316 مليار ريال

بلغت قيمة القروض الشخصية في السعودية نهاية الربع الأول من العام الجاري 2018 نحو 316.27 مليار ريال مقارنة بـ 318.35 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2017، متراجعة بنسبة 0.7 في المائة، ومقارنة أيضا بـ 316.31 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي متراجعة بنسبة طفيفة تعادل 42 مليون ريال بحسب صحيفة الاقتصادية.

وارتفعت قيمة قروض البطاقات الائتمانية بنسبة 21.9 في المائة خلال الفترة من نهاية الربع الأول 2017 حتى نهاية الربع الأول 2018، وارتفعت أيضا بنسبة 5.1 في المائة خلال الربع الأول 2018، وفقا لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وبلغت قيمة قروض بطاقات الائتمان بنهاية الربع الأول 2018 أعلى مستوياتها التاريخية إلى 12.71 مليار ريال.

وتتوزع القروض الشخصية على سبعة أقسام "ترميم وتحسين عقارات" و"سيارات ووسائل نقل شخصية" و"أثاث وسلع معمرة" و"تعليم" و"الرعاية الصحية" و"سياحة وسفر" و"أخرى".

وارتفع قسمان فقط هما "الأثاث والسلع المعمرة" و"التعليم"، إذ ارتفع الأول بنسبة 2 في المائة في الربع الأول 2018 والثاني بنسبة 116 في المائة خلال الربع الأول 2018.

وبلغت قيمة قروض "الأثاث والسلع المعمرة" 11.02 مليار ريال مقارنة بـ 10.78 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2017، في حين بلغت قيمة قروض "التعليم" 3.7 مليار ريال مقارنة بـ 1.71 مليار ريال.

في حين تراجعت قيمة قروض بقية الأقسام الأخرى، وكان أقلها في نسبة التراجع هو قروض "السياحة والسفر" التي انخفضت بنسبة 85.5 في المائة في الربع الأول 2018 من 2.34 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2017 إلى 338 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018.