361 مليون ريال أرباح السعودي للاستثمار تصعد بالسهم 1.7%

ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار ، إلى 361.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 4.73 %، مقارنة بـ 344.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأنهى سهم "السعودي للاستثمار" تعاملات اليوم الأحد محققا مكاسب بنسبة 1.75%، إلى مستوى 17.3 ريالا.

وقال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.8% وذلك نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، قابله بشكل رئيسي انخفاض في مكاسب استثمارات.

من جانب آخر ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 15.1% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان وإيجار ومصاريف مبان، قابله انخفاض في مصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وتم إعادة احتساب ربحية السهم عن الثلاثة أشهر من عام 2017م لتصبح 0.46 ريال، وذلك لتعكس الزيادة على رأس مال البنك من 700 مليون سهم إلى 750 مليون سهم الذي أُقر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 17/04/2017.