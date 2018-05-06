سامسونغ تطلق Samsung Pay إلكترونياً في الإمارات

أعلنت شركة #سامسونغ الخليج للإلكترونيات، اليوم الأحد، توسيع مزايا خدمة Samsung Pay في الإمارات العربية المتحدة احتفالاً بمرور عام على إطلاق الخدمة في الدولة، ليتم استخدامها في عمليات الدفع عند الشراء عبر الإنترنت - وليس فقط في المتاجر.

وتعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تم فيها إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام Samsung Pay ، بعد االولايات المتحدة وروسيا وسنغافورة.

وقد تم إطلاق هذه الخدمة في مجال التجارة الإلكترونية عبر بوابة "سي سي أفينو" للدفع الإلكتروني بالتعاون مع بنك المشرق.

وتتوافق هذه الخدمة مع جميع أنظمة التشغيل والمتصفحات الرئيسية (سواء المكتبية أو المتنقلة)، وكذلك تطبيقات الجوال، ما يتيح للمستخدمين إتمام عملية الدفع بشكل سلس عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف المتحركة.

وقال محمد غرايبة، رئيس قسم مجموعة أعمال الهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق هذه الميزة الجديدة لخدمة Samsung Pay لتمكين المستخدمين من استخدام محفظة الخدمات المالية للجوال لإجراء المزيد من المعاملات، ونحن فخورون بتبسيط وتسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت مع ضمان مستويات أمان عالية. ويعتبر هذا الإطلاق خطوة مهمة في مجال تطوير مفهوم التسوق الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة، كونه يعزز تجربة المتسوقين، ويشجع العملاء للتوجه نحو التسوق الإلكتروني".

من جهته، قال بانكاج كوندرا - رئيس قسم المدفوعات في مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: "ستشكل التجارة الإلكترونية الاتجاه الأهم للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها السوقية 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2018. ويلعب بنك المشرق دوراً حيوياً في تعزيز هذا النمو، حيث يعتبر أسرع اللاعبين الرئيسيين نمواً في مجال التجارة الإلكترونية على صعيد المنطقة. ونحن نركز على الاستمرار في توسيع نطاق حلول الدفع وإضافة القيمة إلى عملائنا. وأنا على ثقة من أن إطلاق هذه الخدمة سيوفر تجربة دفع سلسة للعملاء عبر مختلف قنوات الدفع الرقمية".