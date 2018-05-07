احتياطي الصين الأجنبي يتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

تراجعت احتياطيات #الصين من النقد الأجنبي في أبريل الماضي، أكثر من المتوقع، لتصل إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، في ظل تعافي الدولار ومؤشرات متنامية على انحسار قلق الجهات الرقابية في الصين من نزوح رؤوس الأموال.

وتراجعت الاحتياطيات 17.97 مليار دولار في أبريل إلى 3.125 تريليون دولار، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2017 مقارنة مع زيادة بـ8.34 مليار دولار في مارس، بحسب بيانات للبنك المركزي الصيني نشرت اليوم الاثنين.

وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن تنخفض الاحتياطيات بنحو 10 مليارات دولار في أبريل إلى 3.133 تريليون دولار، إذ من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الدولار مقابل عملات أخرى إلى تقليص قيمة احتياطيات الصين المقومة بالعملة الأميركية.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية 2% الشهر الماضي.

واعتبر نزوح رؤوس الأموال بمثابة خطر كبير على الصين في مطلع 2017، لكن تشديد القيود الرأسمالية وتراجع الدولار ساهما في تعافي اليوان، ما عزز الثقة في الاقتصاد.

وفي العام الماضي زادت احتياطيات الصين لأول مرة منذ العام 2014.