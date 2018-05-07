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استقرار أرباح "ساب" الفصلية عند 1.03 مليار ريال

المصدر: العربية.نت
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ارتفعت أرباح البنك السعودي البريطاني #ساب، بشكل طفيف بنسبة 0.2% إلى 1.039 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 مقارنة بـ1.036 ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 5.7%، و الانخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 6.3%.

ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى، وقابل جزئياً هذا الانخفاض زيادة في المصاريف العمومية والإدارية.

وبلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 1,544 ملیون ريال، مقابل 1,525 ملیون ريال لنفس الفترة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 1.2%.

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#الموجودات, #القروض والتسليف, #ساب, #بنك السعودي البريطاني, #دخل العمولات

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