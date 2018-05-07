الرئيس السابق للسعودي الفرنسي ممنوع من السفر.. والسبب؟

يواجه الرئيس التنفيذي السابق للبنك السعودي الفرنسي باتريس كوفينيي " Patrice Couvegnes " حظر سفر بعد 6 أشهر من التحقيقات حول اتهامات بسوء استخدامه لنظام مكافآت الموظفين بحسب ما كشفت عنه مصادر رويترز.

وقد تم صرف كوفينيي من البنك، الذي أمضى فيه 6 سنوات، في نوفمبر الماضي وذلك بالتنسيق مع " #ساما " وهيئات تنظيمية أخرى.

وكانت ساما قد صرّحت حينها أن #السعودي_الفرنسي قد يواجه غرامات مالية على خلفية انتهاكات لبرنامج تحفيز الموظفين ولقوانين الإشراف والحوكمة، وهو ما اتفق عليه البنك، مؤكدا حصول هذه الانتهاكات.

يشار إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي، أعلن البنك السعودي الفرنسي لأول مرة أنه اكتشف حصول مخالفات في برنامج تحفيز ومكافأة الموظفين بعد تعيين فريق من المحققين المستقلين للتحقيق بذلك.

وبعد ذلك بشهرين، قال البنك أنه ينسق ويتواصل مع السُلطات لإعادة الأموال وتوقيف المتورطين.