"دبي القابضة" تطلق أول بنك رقمي بالمنطقة العام المقبل

أعلنت #دبي_القابضة عزمها استثمار ما يصل إلى مليار درهم إماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة، من أجل إطلاق بنك رقمي في الدولة الذي من المتوقع أن يطلق أول خدماته العام المقبل، مع خطط لتوسيع نطاق خدماته ليشمل كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكرت "دبي القابضة" أنه بالنظر لكون #الإمارات تحظى بأحد أعلى معدلات استخدام الهواتف الذكية في العالم، يهدف البنك الرقمي الجديد إلى توفير تجربة عند الطلب، مخصصة بالكامل للأفراد والشركات على حدٍ سواء.

وقال عبدالله الحباي رئيس "دبي القابضة": "إننا من خلال الاستثمار في البنك الرقمي الجديد نساهم في تمكين الفرص الرقمية وتعزيز قدرة الأفراد والشركات على استخدام تقنيات مالية جديدة، تضاعف من سهولة التعاملات المصرفية وتفتح الباب أمام فرص أعمال جديدة".

وأضاف أن البنك الرقمي الجديد سيوفر مزايا وخدمات فريدة للمستخدمين، بالإضافة إلى خدمات مصرفية متخصصة تتخطى خدمات البنوك التقليدية، فيما يتطلع البنك الرقمي الجديد لتوفير منصة متطورة تسهّل التعاملات الرقمية، وتسرّع وتيرة التحول إلى مجتمع غير نقدي كما تسهّل تنفيذ المعاملات بين الأفراد والشركات.

وبين أن البنك سيعتبر من أوائل المشغلين الرقميين بالكامل في دولة الإمارات، والذي سيخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المحرك الرئيسي لاقتصاد #دبي .