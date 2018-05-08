تراجع أرباح "البنك الأول" الفصلية 12% لـ286 مليون ريال

انخفضت أرباح " #البنك_الأول " إلى 286.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 11.7%، مقارنة بـ324 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين التي كان متوسطها عند 375 مليون ريال.

وقال البنك إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.5%.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي لانخفاض كل من دخل الأتعاب والعمولات، الأرباح الناتجة من بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، دخل المتاجرة، أرباح تحويل عملات أجنبية بالإضافة إلى زيادة في بند خسائر أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في الربح والخسارة. قابله جزئياً ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة.

من جانب آخر انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة .3.8%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض كل من مخصص خسائر الائتمان، والمصاريف العمومية والإدارية بالإضافة إلى زيادة في عكس مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى، قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف الاستهلاك والإطفاء، رواتب ومصاريف الموظفين بالإضافة إلى الإيجارات ومصاريف المباني.

وبلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018، 898.8 مليون ريال مقابل 994.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 9.6% .