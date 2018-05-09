إم.تي.إن: قرار ترمب قد يعيق تحويل الأموال من إيران

قالت مجموعة "إم.تي.إن"، اليوم الأربعاء، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قد يحد من قدرة شركة الاتصالات الجنوب إفريقية على تحويل الأموال من وحدتها "إيرانسل".

وكان ترمب قال أمس الثلاثاء، إنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية أميركية على إيران كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق الذي وجه انتقادات شديدة له.

وفي 2018 حولت الشركة نحو 88 مليون يورو (104.26 مليون دولار) من "ام.تي.ان إيرانسل" شاملة 61 مليون يورو تتعلق بتوزيعات 2017 المستحقة للشركة، إضافة إلى 27 مليون يورو أخرى توزيعات تاريخية.

وقالت "ام.تي.ان" إن المبلغ المتبقي لها حوالي 200 مليون يورو، مضيفة أنها ملتزمة باستثمارها في "إيرانسل" وبتحويل باقي المبالغ المستحقة من قبل.

وأوضحت الشركة أنها ستواصل مراقبة الوضع ورد فعل السلطات الإيرانية وسائر الدول الموقعة على #الاتفاق_النووي.