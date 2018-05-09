نمو أرباح بنك الجزيرة الفصلية 14% لـ245 مليون ريال

نمت الأرباح الفصلية لبنك الجزيرة السعودي في الربع الأول من 2018، إلى 245.3 مليون ريال، مقابل 216 مليون ريال، بنمو 13.56%، ومقابل 193.8 مليون ريال، بنمو 26.57%.

وأرجع البنك نمو أرباحه لارتفاع صافي الدخل بنسبة 14% بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 7%.

كما ارتفعت مصاريف العمليات في #بنك_الجزيرة بنسبة 3% و ذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و رواتب الموظفين وما في حكمها بالإضافة الى مصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، قابله انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان.

وبلغت صافي ربح بنك الجزيرة من العمولات الخاصة والاستثمارات 466.3 مليون ريال، في الربع الأول، مقابل 434 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 7.44%.

كما بلغت موجودات البنك 67.9 مليار ريال، مقابل 65.1 مليار ريال، في الربع الأول من 2017، والاستثمارات 21.8 مليار ريال، ومحفظة القروض 39 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائع العملاء بشكل طفيف إلى 50.59 مليار ريال، مقابل 49.8 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.