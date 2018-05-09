نمو أرباح "سامبا" الفصلية 6% إلى 1.3 مليار ريال

حققت مجموعة #سامبا_المالية ارتفاعاً بصافي الأرباح بنسبة 6.01%، خلال الربع الأول من عام 2018، إلى 1.3 مليار ريال، مقابل 1.23 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود ارتفاع صافي الأرباح إلى انخفاض إجمالي #المصاريف_التشغيلية بنسبة 15.3%، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض مخصصات تكلفة الائتمان، ومصاريف الرواتب، والمصروفات المتعلقة بالإيجارات والمباني، إضافة إلى مصاريف الاستهلاك.

وكشفت بيانات #مجموعة_سامبا ارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 1.7% إلى 1.74 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2018م، مقارنة مع 1.7 مليار ريال لنفس الربع من عام 2017م.

وكانت البيانات المالية لعام 2017، قد أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 0.4% إلى 5.02 مليار ريال، مقابل 5 مليارات ريال بالعام 2016.