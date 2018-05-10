ارتفاع أرباح بنك "الرياض" الفصلية 9% لـ1.1 مليار ريال

ارتفعت أرباح " #بنك_الرياض "، إلى 1.13 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 8.6%، مقارنة بـ1.04 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.1%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب و العمولات، قابله انخفاض في صافي مكاسب الاستثمارات في أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (2017: استثمارات متاحة للبيع)



ومن جانب آخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.8%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. قابله جزئياً الانخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى، ومخصص الانخفاض لخسائر الائتمان.

وبلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2018م نحو 1,868 مليون ريال سعودي مقابل 1,838 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 1.6 %.