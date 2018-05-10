ماهي مبادرة "فنتك السعودية"وكيف تسهل التعاملات المالية؟

أكد عبدالعزيز الفريح، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن المؤسسة تسعى للوصول إلى #تعاملات_مالية_خالية_من_الأوراق_النقدية، وذلك بعد إطلاقها مبادرة "فنتك السعودية" بهدف دعم منظومة #التقنية_المالية للنهوض بالمملكة، لتصبح منصة ابتكارية ومركزاً للتقنيات المالية في المنطقة التي تشجع ثقافة الابتكار.

وقال الفريح إن شبكة "مدى" للتعاملات المالية الإلكترونية عالجت خلال العام الماضي 2017 أكثر من 1.5 مليار عملية مالية، بقيمة تصل إلى 641 مليار ريال بارتفاع 33% عن 2016، لافتا إلى أنها زادت في الربع الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 42%، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

فيما أشار إلى أن نظام "سداد" عالج في العام الماضي أكثر من 218 مليون عملية بقيمة 250 مليار ريال، ما أسهم في انخفاض مدفوعات فواتير فروع #البنوك_السعودية من 70% عام 2003 إلى 1% بنهاية 2017.

جاء ذلك خلال تدشينه النسخة الرابعة عشرة لمعرض ‏ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية "ميفتيك للمدفوعات"‏ في الرياض، أمس، الذي تستضيفه المملكة لأول مرة لمناقشة مستقبل قطاع الدفع ‏الرقمي في المملكة.‏

وأكد الفريح أن المؤسسة حققت قفزات من إنجاز منظومة مترابطة ومتكاملة في قطاع المدفوعات وزيادة لدى المستخدمين لتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن المؤسسة انطلقت لابتكار حلول تقنية مدفوعة بالتقنية المالية ووضع حلول متجددة بأساليب سريعة.

ويجمع معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية "ميفتيك للمدفوعات" الجهات الحكومية والبنوك ‏والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال والشركات الكبيرة والصغيرة لأول مرة في المملكة، ‏في توقيت يشهد نموا هائلا في قطاع الدفع الرقمي وصناعة التكنولوجيا المالية.

وقال الفريح، إن النقاشات المكثفة ستتوالى حول مستقبل المدفوعات الرقمية، والحوارات الموسعة الرامية لاستلهام الأفكار الجديدة، وتعزيز التعاون في مجال الابتكارات التكنولوجية التي يُعوَّل عليها في تغيير مشهد قطاع المدفوعات الرقمية ‏في المملكة‏ الذي يشهد حاليا قفزة في قطاع المدفوعات، في ظل تطور تقني كبير، وارتفاع غير مسبوق في توقعات المستهلكين، ‏وتوجه التجار نحو خيارات أشمل، وتولي جيل الألفية الجديدة قيادة مبادرة التحول الرقمي جنبا إلى جنب مع البنوك ‏من أجل ضمان تجربة سلسة تترجم في كل تعامل مع قنوات الدفع.

وشدد الفريح على أنه لا يمكن أبدا التقليل من الحاجة إلى التطوير ‏المستمر للخدمات المصرفية والمالية لمواكبة تلك المستجدات المتلاحقة، مشيراً إلى أن التعاون الذي ‏تتيحه منصة "ميفتيك للمدفوعات" يحظى بأهمية استثنائية نظرا للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه في تشكيل مستقبلنا، وتعزيز ‏مبادرة FintechSaudi التي أطلقت في وقت مبكر من هذا الشهر.