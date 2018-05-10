تغريم بنك بريطاني بـ4.9 مليار دولار.. لهذا السبب!

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن رويال بنك أوف سكوتلاند غروب البريطاني أن وزارة العدل الأميركية غرمته 4,9 مليار دولار في تسوية لدوره في أزمة الرهن العقاري في العام 2008.

وذكر البنك في بيان أنه توصل لاتفاق مبدئي مع وزارة العدل الأميركية "لتسوية تحقيقاتها في إصدار واكتتاب مجموعة رويال بنك اوف سكوتلاند في سندات الرهن العقاري السكنية في الولايات المتحدة بين عامي 2005 و2007".

وتأتي هذه التسوية بعد غرامة منفصلة قيمتها 5,5 مليارات دولار توصل لها البنك مع وكالة تمويل السكن الفيدرالية في تموز/يوليو 2017 حول نفس الملف.

وتملك الحكومة البريطانية 71 بالمئة من اسهم البنك ومقره أدنبره وتلقى أكبر خطة انقاذ بنكية في العالم بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.

واعتبر المدير التنفيذي للبنك "إعلان اليوم لحظة محورية للبنك".

وقال إن "التوصل لهذه التسوية من حيث المبدأ مع وزارة العدل الاميركية سيتيح، حين يتم الانتهاء منه، لنا التعامل مع هذه المسألة المهمة وهو الثمن الذي علينا دفعه للطموح العالمي الذي اتبعه البنك قبل الأزمة".

وأوضح البنك أنه سيتم تغطية 3,46 مليار دولار من التسوية من خلال مخصصات قائمة بالفعل، فيما سيتم تغطية 1,44 مليار دولار من الربع الثاني لعام 2018.