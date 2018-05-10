نمو أرباح "البنك العربي" الفصلية 6% إلى 816 مليون ريال

ارتفعت أرباح #البنك_العربي_الوطني، خلال الربع الأول من العام المالي 2018، بنحو 6.3% إلى 816.5 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 768 مليون ريال بالربع المماثل من العام 2017.

وقال البنك إن نمو أرباح الربع الأول جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.6%، بسبب الزيادة في #صافي_ربح_العمولات الخاصة ودخل توزيعات الأرباح.

وأضاف "العربي" أن الزيادة بالأرباح تعود أيضا لانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.4% لتراجع مخصص خسائر الائتمان، والموجودات المالية الأخرى، ومصاريف الإيجار والمباني ومصاريف الاستهلاك، مقارنة بزيادة مصاريف الرواتب والأجور والمصاريف العمومية والإدارية.

وأشار البنك، إلى أنه سجل انخفاضا في صافي أرباح تحويل العملات الأجنبية، والدخل المحقق من رسوم الخدمات البنكية، ومكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى، بالإضافة إلى الزيادة في صافي الخسائر غير المحققة من الاستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل.