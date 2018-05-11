أرباح مصرف "الخليجي التجاري" تتراجع 41%

تراجعت أرباح المصرف "الخليجي التجاري" بنسبة 41.4% خلال الثلاثة أشهر الأولى المنتهية في 31 مارس 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، لتصل أرباح البنك العائدة على المساهمين إلى 819.93 ألف دينار بحريني، بما يعادل 7.8 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.4 مليون دينار بحريني، بما يعادل 13.6 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2017.

وأظهرت البيانات المالية أن الإيرادات تراجعت إلى 4.26 دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 5.5 مليون دينار في الربع الأول من عام 2017، فيما زادت المصرفات إلى 2.83 مليون دينار، مقارنة بمصروفات كان قدرها 2.8 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضى.