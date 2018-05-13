105 مليارات ريال استثمارات خارجية للمصارف السعودية

بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في #السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 105.4 مليار ريال، مقارنة بـ 123.4 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017، مسجلة تراجعا نسبته 14.6 في المائة بما يعادل 18 مليار ريال.

ووفقا لرصد استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما "، فإن استثمارات المصارف الخارجية تراجعت بنهاية الربع الأول، وللربع التاسع على التوالي.

حيث بدأت في الانخفاض منذ بداية الربع الأول من عام 2016، وذلك بالتزامن مع زيادة استثماراتها المحلية، خصوصا في سوق أدوات الدين الحكومية، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وسجلت الاستثمارات الخارجية بنهاية الربع الأول من عام 2018 أدنى مستوياتها الربعية منذ الربع الثالث من عام 2009 والبالغة حينها 100.9 مليار ريال.

وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات (الأصول) الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، حيث تقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود وهي (الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى).

وكان أكبر البنود السابقة من حيث القيمة "الاستثمارات الخارجية"، إذ شكلت قيمتها نحو 49.3 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية خلال الفترة.

أما "المبالغ المستحقة على #المصارف_الأجنبية " جاءت ثانيا بقيمة 54.9 مليار ريال تمثل نحو 25.7 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف.

وثالث أكبر بنود #الموجودات_الأجنبية_للمصارف_السعودية هو "المبالغ المستحقة على الفروع في الخارج"، حيث بلغت قيمتها نحو 30.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول، إذ شكلت نحو 14.3 في المائة.

في حين جاءت "الموجودات الأخرى" رابعا من حيث أكبر بنود الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية، إذ بلغت قيمتها بنهاية الفترة نحو 23 مليار ريال لتشكل نحو 10.8 في المائة من إجمالي أصول المصارف الأجنبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الموجودات الأجنبية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 213.8 مليار ريال مقارنة بنحو 229.9 مليار ريال للفترة المماثلة، حيث تراجعت بنحو 7 في المائة أو ما يعادل 16.1 مليار ريال.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي قيمة "المطلوبات الأجنبية" للمصارف العاملة في السعودية بنهاية الربع الأول من 2018 نحو 69.5 مليار ريال مقارنة بـ 80.42 مليار ريال مسجلة تراجعا بنحو 14.6 في المائة بما يعادل 11.8 مليار ريال.

وبهذا يبلغ صافي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية العاملة في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 144.3 مليار ريال مقارنة بـ 148.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2017 مسجلة تراجعا نسبته 2.8 في المائة أو ما يعادل 4.2 مليار ريال.