GFH: نعيد هيكلة بعض استثماراتنا خاصة "العقارية" منها

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة GFH المالية هشام الريس في مقابلة مع "العربية" إعادة هيكلة بعض استثمارات الشركة ومنها استثمارات عقارية.

وأشار الريس إلى تلقي الشركة عرضا آخر لشراء محفظتها العقارية بعد انتهاء المفاوضات مع إشراق.

وقال: "إيراداتنا من القطاع العقاري تشكل نحو 15% من الإجمالي".

ونوه بأن 90% من إيرادات الشركة العام الماضي كانت من الصيرفة الاستثمارية وبيع استثمارات.

وسجلت مجموعة "جي إف إتش" المالية زيادة بنسبة 14% في قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين، الذي بلغت قيمته 36.48 مليون دولار مقارنة بما مقداره 31.92 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما حققت المجموعة ربحا صافيا موحدا بقيمة 36.89 مليون دولار مقارنة بما مقداره 33.55 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2017. وبلغ معدل الربح للسهم الواحد خلال الفترة الحالية ما مقداره 1.02 دولار مقارنة بما مقداره 1.28 دولار خلال الربع الأول من عام 2017. كما سجلت المجموعة إجمالي إيرادات موحدة بقيمة 60.45 مليون دولار خلال الربع الأول، بارتفاع بنسبة 17% عن نفس الفترة من العام السابق عندما بلغت قيمته 49.59 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى نمو الدخل المحقق من الصيرفة الاستثمارية، بما في ذلك الدخل الناتج من إعادة هيكلة بعض الاستثمارات للمجموعة والدخل المحقق من محفظة المجموعة بالولايات المتحدة.

وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للربع الأول 2018 إلى 21.88 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 23.37 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت قيمة الربح التشغيلي للمجموعة إلى 38.6 مليون دولار خلال الربع الأول 2018 بنسبة 48% مقارنة بما مقداره 26.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت قيمة حقوق المساهمين من 877.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2017 إلى 1084.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يمثل زيادة بنسبة 24%. وارتفعت قيمة إجمالي أصول المجموعة من 3.2 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2017 إلى 3.97 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2018.