مباحثات لتمويل أضخم مشروع للطاقة الشمسية بالعالم

أكدت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن #مجموعة_سوفت_بنك و #صندوق_الاستثمارات_العامة_السعودي يُجريان محادثات مُبكرة مع #البنوك بشأن تمويل محتمل لمشروع #طاقة_شمسية بمليارات الدولارات يتم التخطيط له في المملكة.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب اتفاق مارس الماضي، بين #صندوق_الاستثمارات_العامة وSoftBank لإنشاء #أكبر_مشروع_للطاقة_الشمسية في العالم، بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تصل طاقة إنتاج المشروع إلى 200 جيغاواط بحلول 2030 ستُضاف إلى طاقة مركبة عالميا تبلغ نحو 400 جيغاواط.

يُذكر أنه من المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع بأكمله، 200 مليار دولار.